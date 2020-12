Environ 1.300 familles évacuées en Angleterre en raison de la tempête Bella

Environ 1.300 familles de l'est de l'Angleterre ont été invités à quitter leur domicile en raison de la tempête Bella qui arrive sur le pays. La police a demandé à des milliers d'habitants du comté de Bedfordshire de quitter aussi leur domicile par précaution. La rivière Great Ouse risque de déborder et de causer des inondations.Les autorités d'autres régions de Grande-Bretagne ont également mis en garde contre les effets de la tempête Bella, qui a provoqué de fortes averses et de fortes pluies le lendemain de Noël. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.