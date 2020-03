Environ 16.000 masques de type FFP2 distribués aux dentistes

Parmi les masques buccaux livrés à la Belgique, 16.500 exemplaires du type FFP2 iront aux dentistes pour les soins urgents, a indiqué lundi matin l'association des dentistes flamands (Verbond der Vlaamse Tandartsen - VVT).Plus précisément, 6.500 masques seront remis aux dentistes du sud du pays et 10.000 en Flandre. Ils seront répartis entre les dentistes volontaires pour les interventions en urgence. Tous les soins dentaires non essentiels sont par contre postposés à des dates ultérieures. Les professionnels des soins dentaires pratiquent avant tout des téléconsultations. Selon la VVT, 16.500 masques permettront d'assurer le traitement des soins urgents durant une semaine. La Société de médecine dentaire avait lancé vendredi un appel aux dons de masques. "Les masques buccaux FFP2 sont la seule chose qui nous manque aujourd'hui pour permettre aux dentistes d'assurer en toute sécurité les soins dentaires urgents, à savoir les douleurs, infections et hémorragies sévères ainsi que les traumatismes chez les enfants", expliquait le porte-parole de la Société de Médecine dentaire, Michel Devriese. (Belga)