Environ 3.500 manifestants à Bruxelles au nom de la liberté sanitaire

Environ 3.500 personnes, parmi lesquels de nombreux Belges, Néerlandais et Allemands, selon l'estimation de la police de Bruxelles-Ixelles, ont manifesté samedi à compter de 15h00 dans le quartier européen à Bruxelles pour protester contre les violations des libertés fondamentales en raison des restrictions sanitaires visant à gérer la pandémie de Covid-19.Les manifestants arboraient de nombreux coeurs ainsi que des messages pour la liberté et contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ils se sont rassemblés jusqu'à 16h30 sur la petite rue de la Loi, où divers discours ont été tenus. Ils sont ensuite partis en cortège faire le tour du quartier européen. Aucun incident n'a été signalé. Il s'agit de la 2e manifestation européenne pour la démocratie organisée par EuropeansUnited.eu en collaboration avec la World Freedom Alliance. "Aucun état d'urgence ne peut justifier une telle désagrégation de notre État de droit démocratique", estime l'organisation EuropeansUnited.eu dans son communiqué. "Des mesures ont été introduites dans de nombreux pays sans l'intervention du parlement, mais bon nombre des mesures actuellement en vigueur sont tout simplement inconstitutionnelles." EuropeansUnited en appelle à l'Union Européenne pour que des sanctions soient prises. (Belga)