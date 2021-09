Environ 6.000 personnes ont assisté à un concert d'artistes des années 80 et 90 à Namur

Quelque 6.000 personnes ont assisté samedi soir à un concert d'artistes des années 80 et 90 sur l'esplanade de la Citadelle de Namur, a indiqué son organisateur, la société Focus 5.000.Le spectacle proposé par d'anciennes gloires a duré tout la soirée. Parmi les artistes qui se sont succédé sur scène, on trouvait Alec Mansion, Larusso, Philippe Lafontaine, Patrick Hernandez, Plastic Bertrand, Jean Schulteis, Phil Barney ou encore Benny B. Seule Sabrina, initialement annoncée, n'a pas pu être au rendez-vous en raison d'autres obligations. Initialement, les organisateurs espéraient attirer 6.500 personnes mais ils se sont néanmoins dits très satisfaits de l'affluence. "C'est l'un des premiers gros événements organisés à Namur depuis l'arrivée du passe sanitaire", a commenté Moïra Bauraind, event manager. "Nous avons eu énormément de questions à ce sujet en amont, on voit que c'est encore nouveau pour beaucoup. Le nombre de spectateurs a peut-être aussi été impacté mais c'est difficile à estimer." "Fin mai, quand nous avons décidé de mettre en place cet événement, nous redoutions de devoir annuler en cas de nouvelle vague. Finalement, un large public a pris beaucoup de plaisir ce soir et c'est le plus important. Le Covid Safe Ticket nous apparaît en ce sens comme une bonne solution même si beaucoup doivent encore s'habituer à son fonctionnement", a-t-elle conclu. (Belga)

