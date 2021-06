Enzo Scifo a officiellement été présenté comme nouvel entraîneur de l'Excel Mouscron

Enzo Scifo est le nouvel entraîneur du club de football de l'Excel Mouscron, relégué cette saison en 1B. L'ancien Diable Rouge a été présenté officiellement mardi au stade du Canonnier. Il s'agit d'un retour pour le Louviérois qui a entraîné le REM entre décembre 2007 et juin 2009.Cette nomination intervient huit jours après celle de Mbo Mpenza, ancienne vedette du club, désormais directeur du football au sein du club de Wallonie picarde. Scifo sera assisté dans sa tâche par un autre ancien Diable Rouge Emile Mpenza, 42 ans, frère cadet de Mbo. Scifo, 55 ans, n'a plus entraîné d'équipe depuis son départ de la sélection espoirs (U21) de la Belgique le 19 juillet 2016. Il a débuté sa carrière de coach en décembre 2000 à Charleroi où il est resté jusqu'en juin 2002. Il a ensuite entraîné Tubize (déc 2004-jan 2006). Après Mouscron et avant les Espoirs belges qu'il a pris en charge en juillet 2015, il a eu en charge le RAEC Mons (mars 2012, sept 2013). Le premier match de championnat de Mouscron se jouera le 8 août. (Belga)