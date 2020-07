EPGA - Mivis gagne deux places en Autriche et est 12e avant le dernier tour

Christopher Mivis a gagné deux places à l'Open d'Autriche de golf, tournoi des Tours européen et Challenge doté de 500.000 euros, à l'issue d'un troisième tour en 72 coups, le par, samedi, à Atzenbrugg, près de Vienne. Il occupe désormais la 12e position.Mivis a inscrit deux birdies et un double bogey sur sa carte. Avec un total de 210, le Trudonnaire, 31 ans, compte cinq coups de retard sur l'Ecossais Marc Warren et l'Allemand Nicolai von Dellingshausen, qui se partagent la première place. Thomas Detry, auteur d'un tour en 73 coups, a perdu six places. Le Bruxellois avait bien démarré, avec deux birdies aux deux premiers trous. Il a ensuite concédé un double bogey au neuvième trou, puis réussi deux birdies. Mais trois bogeys en fin de parcours l'ont fait reculer à la 22e place du général, à sept coups des leaders. . Classement après le 3e tour de l'Open d'Autriche: 1. Nicolai Von Dellingshausen (All) 205=68-67-70 -11 . Marc Warren (Eco) 205=66-69-70 3. Sebastian Garcia Rodriguez (Esp) 206=70-67-69 . Connor Syme (Eco) 206=67-70-69 . Darius Van Driel (P-B) 206=71-65-70 6. Marcel Schneider (All) 207=69-69-69 . Joël Stalter (Fra) 207=68-69-70 . Joost Luiten (P-B) 207=65-70-72 9. John Allen (All) 209=69-70-70 . Scott Vincent (Zim) 209=71-66-72 . Craig Howie (Eco) 209=66-69-74 ... 12. Christopher Mivis (Bel) 210=68-70-72 22. Thomas Detry (Bel) 212=68-71-73 (Belga)