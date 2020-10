EPGA - Nicolas Colsaerts grimpe à la 4e place de l'Open d'Italie

Avec un tour en 66 coups, six sous le par, Nicolas Colsaerts s'est hissé à la quatrième place de l'Open de d'Italie de golf, tournoi du Tour européen dôté d'un million d'euros, samedi sur le parcours de Chervó à Pozzolengo.Le Bruxellois a réussi un parcours sans faute samedi. Il a réussi six birdies, rendant une carte de 66, la meilleure de la journée. Avec son total de 201, quinze sous le par, il pointe à quatre longueurs de l'Anglais Laurie Canter, toujours leader mais rejoint en tête par son compatriote Ross McGowan. Le Sud-Africain Dean Burmester suit à trois coups des leaders. "Je suis heureux de mon tour", a déclaré Colsaerts. "J'ai joué juste, comme hier. Aujourd'hui, il y avait un peu plus de vent, mais avec mon tour en 66 coups, j'ai encore réussi un bond en avant et je suis prêt pour le tour final. Demain, je dois poursuivre sur ma lancée." Classement après le 3e tour (par 72): 1. Ross McGowan (Ang) 197=66-64-67 -19 . Laurie Canter (Ang) 197=60-68-69 3. Dean Burmester (AfS) 200=64-68-68 4. Nicolas Colsaerts (Bel) 201=68-67-66 . Sebastian Heisele (All) 201=68-67-66 6. Adri Arnaus (Esp) 202=65-70-67 . Tapio Pulkkanen (Fin) 202=67-68-67 8. Louis De Jager (AfS) 203=68-68-67 . Martin Kaymer (All) 203=69-66-68 . Darius Van Driel (P-B) 203=71-64-68 . Bernd Wiesberger (Aut) 204=67-68-68 . Jonathan Caldwell (IdN) 204=67-68-68 (Belga)