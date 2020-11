EPGA: Thomas Detry s'empare de la quatrième place à Chypre

Thomas Detry continue d'enchaîner les top 10. Avec une carte à 67 coups, il s'est classé dimanche à la quatrième place de la finale du Cyprus Showdown, épreuve de l'European Tour de golf se déroulant à Paphos, Chypre.Thomas Detry, qui faisait donc partie des dix-neuf derniers joueurs en lice, a commencé sur les chapeaux de roue en réussissant deux birdies aux deuxième et troisième trous. Ensuite, un double bogey sur le sixième trou et un bogey sur le septième l'ont fait rétrograder à la quinzième place du classement. Le Bruxellois de 27 ans a alors entamé une belle remontée qu'il a conclue par un eagle au dix-huitième trou. Avec un score final de 67 coups, Thomas Detry a finalement empoché la quatrième place du classement, à trois coups du vainqueur, l'Écossais Robert McIntyre, qui l'a emporté avec une carte de 64 coups. Pour l'Ecossais de 24 ans, il s'agit de la première victoire sur le circuit européen. Detry, lui, se classe dans le top 10 pour la septième fois cette saison, après dix-huit tournois. Cette belle performance lui permet de remonter de la dix-septième à la quatorzième place de la Race to Dubai, le classement de l'European Tour. Classement final: 1. Robert MacIntyre (Eco) 64 -7 2. Masahiro Kawamura (Jap) 65 3. Jorge Campillo (Esp) 66 4. Thomas Detry (BEL) 67 . Johannes Veerman (Usa) 67 . Callum Schinkwin (Ang) 67 . Alexander Levy (Fra) 68 . Callum Schinkwin (Ang) 68 7. Jordan Matthew (Ang) 69 . Bernd Rithammer (All) 69 . Niklas Lemke (Suè) 69 . Louis De Jaeger (Afs) 69 . Steven Brown (Ang) 69 (Belga)