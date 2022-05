Epson Tour - Laura Gonzalez Escallon et Leslie Cloots ne passent pas le cut dans le Kansas

Laura Gonzalez Escallon et Leslie Cloots ne disputeront pas le tour final du Garden City Charity Classic, tournoi de golf de l'Epson Tour doté de 200.000 dollars. Samedi sur le parcours de Buffalos Dunes, à Garden City dans le Kansas, les deux golfeuses belges ne sont pas parvenues à passer le cut.Après une première journée en 75 coups, la Brabançonne de 31 ans a réédité la même performance, réalisant trois bogeys lors de son second parcours. Avec un total de six coups au-dessus du par, Laura Gonzalez Escallon partage la 72e place, à deux coups du cut. De son côté, Leslie Cloots a fait mieux que les 82 coups de son premier tour en ponctuant la journée en 78 coups mais l'Anversoise de 28 ans termine malgré tout à la 137e place avec un total de +16. L'Américaine de 26 ans Gabriella Then occupe la tête avant l'ultime journée et possède une avance d'un coup sur la Chinoise Yan Liu. (Belga)

