Equateur: il y aura un recomptage partiel de l'élection présidentielle

Il y aura un recomptage partiel des bulletins de l'élection présidentielle en Equateur, à la suite de la demande en ce sens des deux candidats à la lutte pour une place au second tour, a annoncé vendredi l'autorité électorale.L'ex-banquier de droite Guillermo Lasso et le leader indigène de gauche Yaku Perez sont au coude à coude pour pouvoir affronter au second tour Andrés Arauz, dauphin de l'ex-président socialiste Rafael Correa (2007-2017). "100% des votes de la province du Guayas", celle qui compte le plus d'électeurs du pays, et "50% des votes de 16 provinces" seront "révisés", a déclaré la présidente du Conseil national électoral (CNE), Diana Atamaint, lors d'une conférence de presse à Quito. "Une fois le processus de révision terminé, les résultats définitifs seront proclamés", a-t-elle ajouté. La décision du CNE intervient alors que 99,99% des suffrages ont été enregistrés. Quelque 0,31% des voix doivent être examinées pour des incohérences telles que l'absence de signatures des membres des bureaux de vote. Yaku Perez, un avocat écologiste âgé de 51 ans, qui dénonce une manipulation des voix pour empêcher sa présence au deuxième tour, est à 19,38% des suffrages, après avoir été dépassé mercredi par le conservateur Guillermo Lasso, 65 ans, crédité de 19,74%. Ils sont devancés par Andrés Arauz (32,7%). MM. Perez et Lasso s'étaient mis d'accord, plus tôt vendredi, pour demander un nouveau compte des voix dans les 24 provinces. Ils avaient dialogué devant le CNE, lors d'une réunion à laquelle ont participé des observateurs internationaux. (Belga)

