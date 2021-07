Equateur: le bilan des émeutes en prison monte à 27 morts

L'Équateur a porté vendredi à 27 le nombre de détenus tués lors de mutineries dans deux prisons mercredi, qui ont contraint le gouvernement à déclarer l'état d'urgence dans le système pénitentiaire.Après ces émeutes, "19 personnes privées de liberté seraient mortes, dont une par pendaison" dans la prison de Cotopaxi (centre), a indiqué sur Twitter le service pénitentiaire (SNAI). Huit décès ont également été enregistrés dans le pénitencier de Guayas (sud-ouest). Les mutineries ont en outre fait 57 blessés, dont huit policiers, et une policière a été agressée sexuellement. Les autorités avaient initialement fait état de 22 morts. Selon Oswaldo Coronel, gouverneur de Cotopaxi, les corps ont été retrouvés dans la nuit de jeudi à vendredi, ce qui explique pourquoi ils n'ont pas été inclus dans le premier bilan. Il a ajouté que le détenu qui a été retrouvé pendu est vraisemblablement "l'agresseur du sergent de la police nationale" qui a été violée pendant les émeutes. Sans préciser combien de détenus se sont évadés de la prison de Cotopaxi, le SNAI a indiqué que 86 ont été retrouvés. Face à la situation, le président Guillermo Lasso a déclaré l'état d'urgence dans les prisons afin de mobiliser des ressources économiques et du personnel pour rétablir l'ordre. Le système pénitentiaire équatorien compte près de 60 prisons et quelque 39.000 détenus pour une capacité d'environ 30.000 places, soit une surpopulation d'environ 30%. En février, des mutineries en prison avaient fait 79 morts. Selon le bureau du médiateur, 103 meurtres ont été commis dans les prisons en 2020. (Belga)

