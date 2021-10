Equitation: La Belgique se qualifie pour la finale de la Coupe des Nations FEI à Barcelone

La Belgique s'est à nouveau qualifiée vendredi soir pour la finale de la Coupe des Nations FEI de saut d'obstacles, qui se tiendra dimanche après-midi à Barcelone.L'équipe belge de jumping, qui a récemment remporté le bronze aux JO et s'est illustrée à plusieurs reprises ces dernières années à Barcelone, a poursuivi sur sa bonne lancée de Tokyo en accrochant la huitième et dernière place qualificative pour la finale du circuit FEI Coupe des Nations à Barcelone. L'équipe belge a terminé l'épreuve avec 12 points de pénalité et un temps total de 235,15 secondes. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.