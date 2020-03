Erdogan en Russie jeudi pour une discuter avec Poutine de la Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan se rendra jeudi en Russie pour discuter avec son homologue Vladimir Poutine de l'escalade des tensions dans le nord-ouest de la Syrie, où Ankara mène une offensive contre le régime de Damas soutenu par Moscou."Notre président se rendra en Russie le 5 mars pour une visite d'une journée", a déclaré la présidence turque dans un communiqué. L'annonce de ce déplacement intervient alors que les relations entre Ankara et Moscou se sont dégradées ces dernières semaines à cause de la situation en Syrie. Dimanche, la Turquie a annoncé qu'elle avait lancé une offensive contre le régime de Bachar al-Assad dans la région d'Idleb (nord-ouest), abattant deux avions et tuant 19 soldats syriens. Cette opération "Bouclier du Printemps" a été lancée après des semaines d'escalade. La semaine dernière, plus de 30 militaires turcs ont été tués dans des bombardements aériens attribués par Ankara au régime syrien. Avec l'appui de l'aviation russe, le régime de Damas mène depuis décembre une offensive meurtrière pour reprendre la province d'Idleb, dernier bastion rebelle et djihadiste en Syrie. Cette offensive a suscité des frictions entre Ankara et Moscou. (Belga)