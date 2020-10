Eredivie: RKC Waalwijk/PEC Zwolle reporté après des cas de Covid-19

Le match d'eredivisie, le championnat de première division néerlandaise de footbal, entre le RKC Waalwijk et le PEC Zwolle, programmé samedi, a été reporté. Quatre contaminations au coronavirus ont été constatées au sein de l'équipe locale lors des dernières 24 heures, a annoncé le RKC sur sonsite."Après un premier traçage, huit joueurs du RKC doivent rester en quarantaine. Ce nombre peut encore augmenter après de nouvelles recherches sur les sources et les contacts", a ajouté le club. "La décision de reporter la rencontre a été prise après concertation entre le médecins de la fédération, le médecin du RKC Waalwijk et le service de santé local. Aucune des parties trouve qu'il serait responsable de réunir le noyau du RKC Waalwijk pour jouer contre le PEC Zwolle. La santé et la sécurité des joueurs et du staff passent avant tout." La fédération doit à présent trouver une nouvelle date rapidement pour ce duel, programmé initialement samedi à 18h45. (Belga)