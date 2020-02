Eredivisie - Feyenoord dernier demi-finaliste de la Coupe des Pays-Bas

Feyenoord s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe des Pays-Bas de football mercredi au détriment de Heerenveen (0-1). Leroy Fer a inscrit l'unique but de la rencontre (15e, 0-1).En demies, prévues début mars, Feyenoord sera opposé au NAC Breda, le seul club de D2 rescapé. Le NAC est allé s'imposer 1-3 mercredi à l'AZ Alkmaar, deuxième d'Eredivisie. Plus tôt dans la journée, le FC Utrecht s'est débarrassé de Go Ahead Eagels (1-4). Utrecht affrontera l'Ajax Amsterdam, vainqueur 0-3 mercredi de Vitesse. (Belga)