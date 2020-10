Eredivisie - L'Ajax en passe 13 à Venlo et bat un record dans le championnat néerlandais

L'Ajax a amélioré samedi le record de la plus large victoire en Eredivisie, le championnat néerlandais de football. Le club d'Amsterdam s'est imposé 0-13 à Venlo sur la pelouse du VVV.L'Ajax détenait déjà le record de la plus large victoire en Eredivisie. Les Ajacides avaient infligé un 12-1 à Vitesse Arnhem le 19 mai 1972. Le PSV était le dernier club à avoir inscrit dix buts en D1 néerlandaise en battant Feyenoord 10-0 il y a tout juste dix ans. Ce score fleuve n'est cependant pas un record pour l'Ajax dans son histoire. Le 3 octobre 1984, le club avait corrigé 14-0 les Luxembourgeois du Red Boys Differdange en Coupe de l'UEFA. Samedi, l'Ajax menait 4-0 à la pause. Le défenseur du VVV Chris Kum a été exclu à la 51e minute. Lassina Traoré a marqué cinq fois pour l'Ajax. Jurgen Ekkelenkamp (2), Klaas-Jan Huntelaar (2), Dusan Tadic, Daley Blind, Lisandro Martinez et Antony sont les autres buteurs du jour. (Belga)