Eredivisie - Les supporters de l'AZ pénètrent dans le stade, l'arbitre interrompt la rencontre

Le match de Eredivisie entre l'AZ Alkmaar et le NEC Nimègue prévu samedi a été suspendu quelques minutes. L'arbitre Jeroen Manschot a pris cette décision après qu'un groupe de supporters a pénétré dans le stade après une quinzaine de minutes de jeu. Certains fans de l'AZ ont même foulé la pelouse.En raison des mesures prises contre le coronavirus, les supporters ne sont plus autorisés à se rendre dans les stades aux Pays-Bas. À l'extérieur du stade de l'AZ, on pouvait entendre des feux d'artifices en préambule de la rencontre. Quelques instants plus tard, les supporters se sont introduits dans le stade, avant de finalement quitter les lieux. Le jeu a d'ailleurs pu reprendre après seulement quelques minutes. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.