Eredivisie - Willem II fait la bascule en D2, Sittard et le Sparta Rotterdam barragistes

Malgré sa large victoire contre Utrecht (3-0) dimanche lors de la 34e et dernière journée du championnat des Pays-bas de football, Willem II jouera en Division 2 la saison prochaine.Le club de Tilburg n'a pas pu compter sur les faux pas du Fortuna Sittard et le Sparta Rotterdam qui se sont respectivement imposés à Nimègue (0-1) et à l'Heracles (1-3). Le Fortuna et le Sparta joueront donc les barrages pour tenter de rester dans l'élite du football néerlandais la saison prochaine. (Belga)

