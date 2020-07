Eric Dier prolonge jusqu'en 2024 avec Tottenham

Tottenham a annoncé mardi la prolongation du contrat d'Eric Dier jusqu'en 2024.Formé au Sporting Portugal, Dier évolue à Tottenham depuis 2014. Il totalise 239 apparitions avec les 'Spurs', pour 11 buts. Le milieu de terrain a été vice-champion d'Angleterre en 2017, finaliste de la Ligue des Champions en 2019 et finaliste de la Coupe de la Ligue en 2015. Cette saison, il a pris part à 18 rencontres de championnat et cinq de Ligue des Champions. Dier compte aussi 40 présences et 3 buts en équipe nationale anglaise, avec qui il a été demi-finaliste du Mondial 2018. (Belga)