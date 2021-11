Eruption d'un volcan aux Canaries - Pas de fin en vue à l'éruption du volcan Cumbre Vieja à La Palma

L'éruption du volcan Cumbre Vieja, en cours depuis sept semaines sur l'île espagnole de La Palma, ne semblait pas en vue dimanche, a indiqué une responsable du comité d'urgence chargé de suivre la situation.Jusqu'à présent, aucune donnée scientifique n'indique que l'éruption puisse prendre fin dans un avenir proche, a affirmé la porte-parole de ce comité baptisé Pevolca, Carmen Lopez, citée par l'agence de presse allemande dpa. Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption le 19 septembre pour la première fois depuis 50 ans. Son réveil, accompagné de projection de cendres et de coulées de laves, a entraîné la destruction de plus de 2.700 bâtiments et l'ensevelissement de terres agricoles. Quelque 7.000 habitants de la Palma - soit près de 10% de la population de l'île - ont dû quitter leur domicile. Aucune victime n'est toutefois à déplorer mais des écoles ont dû fermer leurs portes et le trafic aérien a été perturbé à plusieurs reprises. Cette île, l'une des sept de l'archipel situé au large du nord-ouest de l'Afrique, compte près de 85.000 habitants. Le gouvernement espagnol a promis le mois dernier une aide de 225 millions d'euros pour La Palma, dont 21 millions ont déjà été déboursés, selon le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. (Belga)