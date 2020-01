Eruption d'un volcan aux Philippines - Les Philippines abaissent le niveau d'alerte du volcan Taal

Le niveau d'alerte pour le volcan Taal aux Philippines a été abaissé à 3 dimanche, deux semaines après qu'il a commencé à cracher des cendres et de la lave, forçant des milliers de personnes à évacuer en raison des menaces d'un "éruption explosive dangereuse."Des centaines de tremblements de terre volcaniques ont été enregistrés depuis l'entrée en éruption du volcan le 12 janvier, indiquant une intrusion magmatique continue sous l'édifice de Taal, qui pourrait mener à davantage d'activité. Le niveau d'alerte 4 correspond à une éruption dangereuse imminente tandis que l'échelon du dessous équivaut à une éruption dangereuse, a expliqué l'institut local de volcanologie et de sismologie. Cela ne signifie pour autant pas que "les troubles ont cessé ou que la menace d'une éruption dangereuse a disparu", a-t-il souligné. L'entrée dans un rayon de 7 kilomètres autour du volcan est d'ailleurs strictement interdite. Les résidents des villes qui avaient été évacuées au milieu de la semaine et qui ne se trouvent pas dans cette zone rapprochée peuvent désormais retourner dans leurs résidences, a indiqué Hermilando Mandanas, gouverneur de la province de Batangas, où se trouve Taal. Le risque d'une éruption étant bien réel, les personnes qui reviennent doivent être "constamment alertes, vigilantes et prêtes à évacuer en une heure", a-t-il prévenu. Au total, plus de 376.000 personnes habitant dans des villes situées dans un rayon de 14 kilomètres autour du volcan avaient dû quitter leur foyer. A un niveau d'alerte 3, des explosions soudaines de vapeur voire même de faibles éruptions phréato-magmatiques (le panache volcanique éjecté contient une importante masse d'eau sous forme de vapeur d'eau et de fines gouttelettes d'eau condensée, avec éventuellement des gaz volcaniques, ainsi que des cendres et des blocs de roches et de lave, ndlr) peuvent survenir, de même que des tremblements de terre volcaniques, des chutes de cendres et des explosions de gaz volcaniques mortels, selon l'institut philippin de volcanologie et de sismologie. Le volcan Taal, à une soixante de kilomètres au sud de la capitale Manille, est le deuxième plus actif de l'archipel des Philippines. Il est entré en éruption 33 fois depuis 1572. La dernière remonte cependant au mois d'octobre 1977. (Belga)

