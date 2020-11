Espagne: des milliers de manifestants pour la santé publique à Madrid

Plusieurs milliers de soignants éprouvés par la pandémie ont défilé à Madrid dimanche en soutien au système de santé publique espagnol.Brandissant des pancartes réclamant "une santé 100% publique", les manifestants ont défilé au rythme des tambours dans les rues de la capitale espagnole à l'appel de la plateforme "Marée blanche" (Marea Blanca) regroupant plusieurs organisations professionnelles. Ils étaient près de 10.000 selon les organisateurs, et plus de 2.000 d'après la préfecture de Madrid. Les manifestants ont notamment défendu la préservation du système de santé publique géré par la région de Madrid, critiquée pour son manque d'investissement, dans l'un des épicentres de l'épidémie en Espagne. Infirmière, Lara García est venue protester contre le nombre "de personnel à temps partiel, des salaires plus bas que dans d'autres régions (sans parler) des autres pays". La manifestation intervient deux jours avant l'inauguration mardi de l'hôpital des pandémies de Madrid, construit en quelques mois par la région pour désengorger les hôpitaux de la capitale. Mais de nombreux soignants craignent que ce nouvel établissement pouvant accueillir jusqu'à un millier de patients ne capte des ressources allouées aux autres hôpitaux, notamment du personnel sanitaire. "Le nouvel hôpital est une escroquerie absolue pour Madrid et les Madrilènes. Il n'est absolument pas nécessaire (...) Madrid a suffisamment de lits qui auraient pu être utilisés", estime Leonor Vallejo, 67 ans, ex-infirmière à la retraite. L'Espagne demeure l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie avec plus de 44.000 morts et plus d'1,6 million de cas. (Belga)