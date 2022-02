Espagne: un ado tue ses parents et son frère après une dispute sur ses résultats scolaires

Un garçon de 15 ans a abattu ses parents et son jeune frère à la suite d'une querelle au sujet de ses mauvais résultats scolaires, a signalé la police espagnole samedi.L'adolescent a d'abord tué sa mère avec un fusil de chasse, puis son frère de 10 ans et enfin son père, avant de transporter les corps dans une grange voisine. Il est ensuite resté seul dans la maison pendant trois jours, jusqu'à l'arrivée de ses deux tantes venues rendre visite à la famille. Le jeune garçon leur a alors tout avoué, selon le journal local Diario Levante. Une enquête est en cours et l'adolescent, qui a avoué son crime, a été interpellé. (Belga)

