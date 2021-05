ESt de la RDC: la coulée de lave du Nyiragongo s'est arrêtée

La coulée de lave descendue des flancs du volcan Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), jusque vers Goma s'est arrêtée dans les faubourgs de la ville, a constaté dimanche matin un vidéaste de l'AFP.La coulée de lave a cessé sa progression dans le courant de la nuit pour s'immobiliser dans les faubourgs nord-est de la ville. Du feu et de fortes émanations se dégagent néanmoins du front de lave rocheux, noirâtre et toujours instable. (Belga)