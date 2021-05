Est du Burkina Faso: "plusieurs dizaines de morts" dans une attaque

"Plusieurs dizaines" de personnes ont été tuées lundi dans une attaque de jihadistes présumés à Kodyel, localité de la province de la Komandjari dans l'est du Burkina Faso, une des plus meurtrières dans ce pays, a rapporté à l'AFP des sources sécuritaire et locale."Un important nombre d'individus armés ont attaqué le village de Kodyel, dans la commune de Foutouri ce matin, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les populations civiles", a indiqué à l'AFP une source sécuritaire jointe régionale. Un responsble des Volontaires de la défense de la patrie (VDP), des supplétifs civils, a confirmé l'attaque, parlant d'au minimum "20 à 30 morts". (Belga)

