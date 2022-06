Etats-Unis: plusieurs morts après une fusillade dans le Maryland

Plusieurs personnes ont été tuées au cours d'une fusillade survenue jeudi dans une usine à Smithsburg, à quelque 120 kilomètres au nord-ouest de Baltimore, dans l'Etat du Maryland. Le nombre exact de victimes n'est pour l'instant pas connu.Le shérif a indiqué sur Facebook que "le suspect n'est plus une menace pour la communauté". Selon les médias locaux, il a été abattu par des officiers. On ne sait pas encore pourquoi cette fusillade a eu lieu. Les États-Unis ont régulièrement été le théâtre de fusillades récemment. Fin mai, un homme de 18 ans a ouvert le feu dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, faisant 21 victimes dont 19 enfants avant d'être abattu par la police. Quelques jours auparavant, un tireur avait ouvert le feu dans un supermarché de Buffalo, dans l'État de New York, tuant 10 personnes et en blessant trois autres. (Belga)

