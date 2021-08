États-Unis/Serbie première demi-finale du tournoi de basket féminin

Les États-Unis et la Serbie sont les deux premiers qualifiés pour les demi-finales du tournoi féminin de basketball aux Jeux Olympiques de Tokyo mercredi. Les deux nations s'affronteront pour une place en finale.Les Américaines, invaincues en phase de poule, se sont imposées 79-55 contre l'Australie en quarts de finale. La Serbie, championne d'Europe en titre, a battu la Chine 77-70 mercredi matin à Tokyo. La Chine et l'Australie figuraient toutes les deux dans le groupe de la Belgique. Les Belgian Cats affronteront le Japon mercredi à 10h20 heure belge pour une place dans le dernier carré. En cas de victoire, la Belgique affrontera la France ou l'Espagne en demi-finale. Françaises et Espagnoles se disputeront le dernier ticket pour les demi-finales mercredi à 14h00 heure belge. (Belga)