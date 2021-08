Eté le plus humide depuis le début des mesures

L'été météorologique 2021 est désormais officiellement le plus humide depuis le début des mesures en 1833, fait savoir mardi David Dehenauw, météorologue de l'IRM. "On vient de relever 365,5 mm dans le pluviomètre d'Uccle, depuis le 1er juin. (...) Le record de 1992 (364,8 mm) est battu", tweete-t-il.Contrairement à la quantité de précipitations, le nombre de jours de pluie n'est lui pour l'instant pas exceptionnel. L'été météorologique s'étend du 1er juin au 31 août et n'est donc pas encore terminé. (Belga)