Euro 2020 - Alderweireld : "Les Danois ont un peu joué à tout ou rien"

Toby Aldreweireld, comme l'ensemble de l'équipe belge jeudi soir contre le Danemark, a dû faire le dos rond en première mi-temps avant d'émerger en seconde. Les Belges se sont finalement imposés 1-2, non sans mal, validant leur ticket pour les huitièmes de finale de l'Euro. "Les Danois ont un peu joué à tout ou rien", a dit le défenseur belge, auteur d'un bloc décisif sur une tentative de Martin Braithwaite dans le dernier quart d'heure du match."En deuxième mi-temps, nous avons pu faire entrer trois joueurs et ils ont démontré à quel point ils étaient importants", a lancé le défenseur de Tottenham en faisant référence aux montées de Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Eden Hazard. "C'est incroyable d'avoir autant de talent sur le banc." Comme tous les autres joueurs belges, Alderweireld a été impressionné par l'ambiance qui régnait au Parken jeudi. "Cela fait longtemps que l'on a plus vécu ça. L'atmosphère était simplement fantastique." En effet, une émotion positive était palpable dans le stade de la capitale danoise après le malaise cardiaque de Christian Eriksen samedi dernier. "À la mi-temps, nous étions presque contents de rentrer aux vestiaires avec ce score de 1 à 0. Mais nous avons ensuite fait preuve de caractère. Je pense que nous avons bien défendu, en bloc", a analysé Alderweireld avant d'évoquer l'entrée de De Bruyne. "C'est simplement fantastique ce qu'il a fait. Nous sommes meilleurs avec lui. Ce soir, il a démontré toute l'étendue de sa classe et de son talent." (Belga)