Euro 2020 - Belgique - Russie maintenu après l'accident de Christian Eriksen

Le match entre la Belgique et la Russie débutera bel et bien ce samedi sur le coup de 22 heures locales, 21 heures en Belgique, a annoncé l'UEFA samedi soir. Le premier match du groupe B entre le Danemark et la Finlande a dû être arrêté après le malaise du Danois Christian Eriksen en fin de première période.L'équipier de Romelu Lukaku à l'Inter a été emmené à l'hôpital, où son état a été stabilisé. A la suite de la demande faite par les joueurs des deux équipes, l'UEFA a accepté de reprendre le match à 20h30. Les quatre dernières minutes de la première mi-temps seront jouées, il y aura ensuite une pause de 5 minutes à la mi-temps suivie de la seconde mi-temps. Les Diables Rouges vont débuter leur Euro 2020 contre la Russie au stade Krestovski de Saint-Pétersbourg. (Belga)