Euro 2020 - Buteur en finale, Leonardo Bonucci élu Homme du Match

Leonardo Bonucci a été désigné Homme du Match par l'UEFA au terme de la finale de l'Euro entre l'Italie et l'Angleterre, dimanche, à Wembley.Le défenseur a égalisé pour l'Italie après le but d'ouverture de Shaw. Il a ensuite converti son tir au but lors de la séance. Défensivement, il a parfaitement maitrisé les attaques anglaises avec son compère en défense centrale, Giorgio Chiellini. (Belga)