Euro 2020 - Classement des buteurs et des cartons

Les classements des buteurs et des cartes de l'Euro 2020 de football après les matches de dimanche:.Buteurs 2 buts: Romelu Lukaku (BELGIQUE) 1 but: Ciro Immobile (Italie), Lorenzo Insigne (Italie), Breel Embolo (Suisse), Thomas Meunier (BELGIQUE), Kiefer Moore (pays de Galles), Joel Pohjanpalo (Finlande), Raheem Sterling (Angleterre), Stefan Lainer (Autriche), Michael Gregoritsch (Autriche), Marko Arnautovic (Autriche), Goran Pandev (Macédoine du Nord), Georginio Wijnaldum (Pays-Bas), Wout Weghorst (Pays-Bas), Denzel Dumfries (Pays-Bas), Andriy Yarmolenko (Ukraine), Roman Yaremchuk (Ukraine) But contre son camp: Merih Demiral (Turquie) .Cartes jaunes 1 jaune: Halil Dervisoglu (Turquie), Robin Lod (Islande), Caglar Söyüncü (Turquie), Fabian Schär (Suisse), Kevin Mbabu (Suisse), Kiefer Moore (pays de Galles), Tim Sparv (Islande), Duje Caleta-Car (Croatie), Mateo Kovacic (Croatie), Marcelo Brozovic (Croatie), Phil Foden (Angleterre), Stefan Lainer (Autriche), Aleksandar Trajkovski (Macédoine du Nord), Ezgjan Alioski (Macédoine du Nord), Serhiy Sydorchuk (Ukraine) (Belga)

