Euro 2020 - Classement provisoire des meilleurs troisièmes

Les quatre meilleurs troisièmes du championnat d'Europe 2020 se qualifient pour les huitièmes de finale avec les vainqueurs de groupe et les équipes classées secondes. Après la dernière journée dans le Groupe B, le classement des meilleurs troisièmes est le suivant:Groupe J Pts dif bp G 1 A Suisse 3 4 -1 4 1 2 F Portugal 2 3 1 5 1 3 C Ukraine 3 3 -1 4 1 4 B Finlande 3 3 -2 1 1 5 E Espagne 2 2 0 1 0 6 D Croatie 2 1 -1 1 0 En cas d'égalité de points, les critères suivants seront pris en compte: 1) Différence de buts 2) Buts marqués 3) Victoire 4) Fair-play dans la phase finale (nombre de cartes jaunes/rouges) 5) Classement par coefficient des équipes nationales de l'UEFA Le point sur les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de l'Euro et celles éliminées: Qualifiées: Belgique, Italie, Pays-Bas, Pays de Galles, Autriche. Éliminées: Macédoine du Nord, Turquie. (Belga)

