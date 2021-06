Euro 2020 - Courtois: "La défense a parfois été critiquée, mais on a montré qu'on était solide"

Un seul but a suffi à la Belgique dimanche pour éliminer le Portugal et se qualifier pour les quarts. "La défense a très bien travaillé. Elle a parfois été critiquée, mais on a montré qu'on était solide", a commenté Thibaut Courtois à sa sortie du terrain au micro de la RTBF."On est heureux! C'est une victoire importante dans une rencontre où les deux équipes auraient pu gagner. On était là pour défendre et moi pour arrêter les ballons. C'était difficile mais désormais on doit bien récupérer pour défier l'Italie", a ajouté le portier belge, ravi d'avoir pu garder ses cages inviolées face au tenant du titre. "C'est chouette d'avoir ce genre de match, de montrer qu'on est présent dans les grands moments." Thibaut Courtois a aussi reconnu que la Belgique a souffert tout au long de la seconde période. "On n'avait plus le ballon. Avec leur qualité offensive, et leur pressing, c'était difficile pour nous de garder le ballon. On a dû puiser dans notre énergie, mais on a réussi", a conclu le portier belge qui espère retrouver Kevin De Bruyne et Eden Hazard en forme pour affronter le Squadra vendredi prochain 2 juillet à Munich (21h00). (Belga)