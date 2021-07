Euro 2020 - Covid-19: la police déconseille les rassemblements spontanés à Londres pour la finale

La police de Londres a fortement déconseillé les rassemblements spontanés de fans de football dans la capitale pour la finale de l'Euro, qui opposera dimanche l'Angleterre à l'Italie, en raison de la flambée de cas de Covid-19 liée au variant Delta."Je demande instamment aux gens de ne pas se rassembler en grand nombre", a martelé dans un communiqué le commissaire adjoint Laurence Taylor, de la Met Police, craignant que les fans n'affluent dans la capitale pour célébrer la première présence de l'Angleterre en finale d'un tournoi majeur depuis plus d'un demi-siècle. Le stade londonien de Wembley, où se déroulera la finale, accueillera déjà 65.000 spectateurs dimanche soir, la plus grande foule pour un match au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de nouveau coronavirus. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir de billets, certaines villes d'Angleterre ont mis en place des fanzones, comme à Trafalgar Square, à Londres. Et de nombreux supporters ont d'ores et déjà prévu de voir le match depuis un pub, en compagnie d'amis. "Si vous n'avez pas de billet pour les matches, pour une fanzone ou une réservation officielle dans un pub, un bar ou un club, mon message est clair : ne venez pas à Londres - vous pourriez finir par manquer le match", a insisté M. Taylor, précisant que le dispositif policier serait "considérablement renforcé" dimanche soir. Cet avertissement de la police intervient alors que le Royaume-Uni, qui déplore déjà 128.000 morts du coronavirus, fait récemment face à une flambée de contaminations liées au variant Delta, beaucoup plus contagieux et désormais dominant dans le pays. Grâce à l'efficacité de sa campagne de vaccination, qui a vu 87% des adultes recevoir une première dose et 65% être totalement vaccinés, le Premier ministre Boris Johnson a cependant annoncé lever les dernières restrictions sanitaires le 19 juillet. Une décision à laquelle s'opposent de nombreux scientifiques, en raison de l'augmentation des cas. Mais en attendant cette nouvelle phase du déconfinement, les gens doivent continuer à se conformer aux règles en vigueur - respecter le port du masque, ne pas se réunir à plus de 6 à l'intérieur -, a rappelé la police londonienne. "Londres reste toujours dans une situation de crise de santé publique", a affirmé Laurence Taylor, priant les citoyens de "suivre et respecter les directives gouvernementales en place". (Belga)