Euro 2020 - Décisif pour les Pays-Bas, Denzel Dumfries est récompensé avec le titre d'Homme du Match

Le latéral néerlandais Denzel Dumfries a été désigné Homme du Match par l'UEFA au terme de la rencontre Pays-Bas/Ukraine, remportée 3-2 par les 'Oranje', dimanche, à Amsterdam.Dumfries, 25 ans a inscrit le but décisif à cinq minutes du terme. Il s'agit de son premier but en équipe nationale, à sa 20e apparition. Avant cela, il s'était montré très entreprenant sur le flanc droit, se créant plusieurs occasions et participant aux actions des deux autres buts, marqués par Georginio Wijnaldum et Wout Weghorst. (Belga)