Euro 2020 - "En première période, on n'a pas joué notre jeu", analyse Thomas Vermaelen

Thomas Vermaelen est passé tout près d'inscrire son troisième but sous le maillot des Diables Rouges lundi contre la Finlande pour le 3e match du groupe B de l'Euro. Sa reprise de la tête a été déviée dans son propre but par le portier Lukas Hradecky pour donner l'avance à la Belgique qui s'est finalement imposée 0-2."C'est dommage que le but est comptabilisé comme un but contre son camp", a regretté Vermaelen au micro de la RTBF. "Lors de la théorie d'avant-match, nous avions vu comment courir sur les phases arrêtées et je suis content que cela a porté ses fruits. Nous pouvons être content de notre prestation. C'était un match difficile. En première mi-temps, nous n'avons pas joué notre jeu mais c'était mieux en seconde période." Après avoir joué 45 minutes contre la Croatie en préparation et une montée dans les arrêts de jeu contre le Danemark, Vermaelen a fêté sa première titularisation dans cet Euro et a tenu les 90 minutes. "Je n'ai jamais peur de me blesser quand je suis sur le terrain. La seule chose sur laquelle je suis concentré, c'est sur mon match. En ce qui concerne la suite, nous verrons bien. Ce sera au coach de prendre sa décision." (Belga)