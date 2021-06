Euro 2020 - Franco Foda, le sélectionneur autrichien, regrette les ballons perdus contre les Pays-Bas

Franco Foda, le sélectionneur de l'Autriche, était déçu après la défaite 2-0 de son équipe contre les Pays-Bas pour la 2e journée du groupe C de l'Euro 2020. "Nous avons perdu trop de ballons contre une équipe qui sait comment en profiter", a-t-il déclaré après la rencontre."Les deux équipes ont eu autant d'occasions en première période mais nous devons courir après le score à cause d'un penalty", a regretté Foda. "Mais nous avons aussi de la chance de ne pas atteindre le repos à 2-0", a-t-il ajouté, faisant référence à l'occasion manquée par Memphis Depay. "Je pense que nous avons montré un meilleur visage après la pause. Mais nous prenons un deuxième but après une reconversion rapide des Pays-Bas. Nous avons ensuite tout donné pour réduire l'écart. Cela ne nous a pas souri mais nous avons joué contre une très bonne équipe." (Belga)