Euro 2020 - Frank de Boer satisfait de la "progression" de son équipe

L'entraîneur des Pays-Bas, Frank de Boer, était satisfait lundi soir après la victoire des Néerlandais 0-3 face à la Macédoine du Nord, lors de la troisième journée de la phase de poules de l'Euro 2020. "Nous devenons meilleurs au fil des matchs. Il y a du progrès et cela va dans la bonne direction", a commenté l'ancien international "oranje".Tout n'était cependant pas encore parfait, aux yeux du sélectionneur. "Il y a eu de très belles séquences offensives. Mais nous avons aussi perdu beaucoup de ballons. Peut-être que nous étions un peu moins concentrés. Tu veux tout donner, mais pas en prenant une carte inutile, par exemple." Interrogé sur la combinaison proposée par Memphis Depay et Donyell Malen, préféré lundi à Wout Weghorst, Frank de Boer n'a pas précisé s'il avait une vision définitive de son schéma offensif. "On a essayé une nouvelle association à l'avant. Elle a très bien marché par moments. Nous verrons bien pour la suite. Cela dépendra de notre adversaire. Nous avons aussi vu que Wout (entré en seconde période, ndlr.) avait fait une belle montée." (Belga)