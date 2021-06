Euro 2020 - Gareth Southgate retient la prestation de son équipe avant la première place du groupe

En s'imposant 1-0 contre la Tchéquie, l'Angleterre a validé la première place du groupe D de l'Euro et disputera son huitième de finale à Wembley. Au-delà du classement, Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, a surtout retenu la bonne prestation de son équipe."Nous avons très bien commencé, nous étions stables avec le ballon et c'est tout à l'honneur des joueurs d'avoir été aussi stables sans le ballon", a réagi Southgate après la rencontre. "Nous réalisons beaucoup de bonnes choses sur le terrain même si nous ne sommes pas toujours constants. Nous voulions gagner le groupe et nous voulions rester à Wembley - nous attendrons de voir qui nous jouerons." Le sélectionneur anglais avait également dû revoir ses plans tactiques après l'isolement de Mason Mount et Ben Chilwell. Les deux joueurs sont suspectés d'être des cas contacts de l'Écossais Billy Gilmour, positif au coronavirus. "Nous avons dû changer des choses du jour au lendemain à cause de cela. Nous avons été très impressionnés par Bukayo (Saka, ndlr.), et il a été fantastique ce soir." (Belga)