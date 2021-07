Euro 2020 - Gianluigi Donnarumma élu meilleur joueur de l'Euro

Le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur joueur de l'Euro 2020.Le portier de 22 ans, qui quittera l'AC Milan pour le PSG cet été, n'a encaisse que quatre buts au cours du tournoi. Dimanche, il a été le héros de la finale en arrêtant deux envois anglais lors de la séance de tirs au but face à l'Angleterre. L'Italie a remporté l'Euro pour la deuxième fois de son histoire en battant l'Angleterre aux tirs au but (3-2) à Wembley. Le score était de 1-1 après les prolongations. (Belga)