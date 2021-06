Euro 2020 - Groupe A - 3e journée - Suisse/Turquie: Fiche technique

Fiche technique du match de la 3e journée du groupe A de l'Euro 2020 de football entre la Suisse et la Turquie joué dimancheAu Baku Olympic Stadium, Azerbaïdjan Suisse - Turquie 3-1 (mi-temps: 2-0) Arbitre: Slavko Vincic (Svn) Buts: Suisse: Seferovic (6e), Shaqiri (26e et 68e) Turquie: Kahveci (62e) Cartes jaunes: Suisse: Xhaka (78e) Turquie: Calhanoglu (70e), Celik (75e), Soyuncu (76e) Les compositions: Suisse: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer (90e+2, Mbabu), Freuler, Xhaka, Shaqiri (75e, Vargas), Zuber (85e, Benito) - Seferovic (75e, Gavranovic), Embolo (85e, Mehmedi). Entraîneur: Vladimir Petkovic Turquie: Cakir - Celik, Demiral, Soyuncu, Muldur - Ayhan (64e, Yokuslu), Tufan (64e, Yazici), Kahveci (80e, Kokcu) - Under (80e, Karaman), Calhanoglu, Yilmaz. Entraîneur: Senol Gunes (Belga)

