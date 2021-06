Euro 2020 - Jérémy Doku "heureux" de sa première avec les Diables dans un grand tournoi

Titularisé contre la Finlande, Jérémy Doku a joué son premier match dans un grand tournoi sous le maillot des Diables Rouges. "Je suis très content et c'est une magnifique expérience pour moi", a réagi Doku au micro de la RTBF.Positionné sur le flanc droit, avec Leandro Trossard dans son dos, Doku a souvent fait mal à la défense finlandaise avec sa vitesse et ses dribbles. "Je suis bien évidemment content d'avoir joué. C'est une magnifique expérience pour moi. C'était un match compliqué car il y avait peu d'espaces. Finalement, nous avons réussi à bien garder le ballon pour aller chercher la victoire." Cantonné au banc contre la Russie et le Danemark, le joueur de Rennes a pu se mettre en évidence sous les yeux de Roberto Martinez. "Je suis encore jeune et je n'étais pas frustré de ne pas jouer. Je grandis dans cette équipe mais je sais que je dois attendre pour recevoir ma chance et je suis content d'avoir pu jouer." (Belga)