Euro 2020 - Jordi Alba élu Homme du Match d'Espagne-Pologne

Le défenseur espagnol Jordi Alba a été récompensé par le titre d'Homme du Match de la rencontre de la 2e journée du groupe E de l'Euro entre l'Espagne et la Pologne, a annoncé l'UEFA. Espagnols et Polonais se sont quittés sur un score de parité (1-1).Le latéral gauche et capitaine de la 'Roja' s'est montré très actif sur son flanc tout au long de la rencontre. En seconde période, ses centres ont souvent amené le danger dans la défense polonaise mais ses équipiers n'ont pas su en profiter. (Belga)