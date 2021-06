Euro 2020 - Karim Benzema Homme du Match de Portugal-France

Karim Benzema a été désigné Homme du Match de la rencontre de la 3e journée du groupe F de l'Euro entre le Portugal et la France. Français et Portugais se sont quittés sur un partage 2-2.Auteur d'un doublé, Benzema a inscrit ses premiers buts en équipe de France depuis le 8 octobre 2015 contre l'Arménie. Après avoir inscrit le 1-1 sur penalty, il avait donné l'avance à la France en début de seconde période sur une frappe croisée. ""Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Je pense que tout le monde l'attendait, il y avait cette pression un peu sur moi de tout le pays mais je suis un joueur de foot, un professionnel, j'ai besoin de cette pression aussi. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de marquer. En plus on est qualifiés", a réagi 'KB9' au micro de beIN Sport. (Belga)