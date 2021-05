Euro 2020 - Karim Benzema "tellement fier de ce retour en équipe de France"

Karim Benzema s'est dit "tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l'on m'accorde" sur son compte Twitter, mardi après l'annonce surprise de sa sélection pour l'Euro (11 juin-11 juillet)."Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m'ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien", a ajouté l'attaquant du Real Madrid. Un peu plus tôt, il avait retweeté un clin d'?il à son intention de son probable futur partenaire d'attaque, Kylian Mbappé. Comme un premier une-deux échangé à distance sur les réseaux sociaux, avant même d'être associés sur le terrain. "KB x KM", avait écrit Mbappé sur les réseaux sociaux, allusion aux initiales des deux joueurs, avec un montage photo les montrant tous les deux vêtus du maillot des Bleus prêts à se tomber dans les bras. (Belga)

