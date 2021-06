Euro 2020 - L'Allemagne domine le Portugal (2-4) et rabat les cartes dans le groupe F

L'Allemagne a dominé le Portugal avec une victoire 2-4 pour la 2e journée du groupe F de l'Euro samedi à Munich. Menés 1-0 après le but de Cristiano Ronaldo (15e), les Allemands ont profité de deux buts contre leur camp de Ruben Dias (35e) et Raphael Guerreiro (39e) et des réalisations de Kai Havertz (51e) et Robin Gosens (60e) pour inverser la tendance. Diogo Jota avait ensuite réduit la marque (67e). L'Allemagne s'empare de la 2e place du groupe F avec 3 points, le même total que le Portugal, 3e. La France (4 points) occupe la tête du groupe après son partage 1-1 contre la Hongrie, 4e avec 1 point.(Belga)