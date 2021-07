Euro 2020 - L'Angleterre en passe 4 à l'Ukraine et complète le dernier carré

L'Angleterre a complété le dernier carré de l'Euro de football en dominant 0-4 l'Ukraine samedi, à Rome, en quarts de finale. Harry Kane (4e et 50e), Harry Maguire (46e) et Jordan Henderson (63e) ont inscrit les buts anglais. Les 'Three Lions' affronteront en demi-finale le Danermark, victorieux 1-2 de la République tchèque plus tôt dans la soirée, le mercredi 7 juillet (21h00) à Londres. La veille (21h00), toujours à Wembley, la première demi-finale opposera l'Italie à l'Espagne.L'Angleterre rejoint les demi-finales de l'Euro pour la troisième fois de son histoire, après 1968 et 1996. Dans les deux cas, les Anglais avaient été éliminés. Les 'Three Lions' comptent uniquement la Coupe du monde 1966 à leur palmarès. (Belga)