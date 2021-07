Euro 2020 - L'Angleterre se défait du Danemark après prolongations et rejoint l'Italie en finale

L'Angleterre affrontera l'Italie en finale de l'Euro 2020 dimanche après sa victoire 2-1 après prolongations contre le Danemark en demi-finale mercredi à Londres. Après un but d'ouverture de Mikkel Damsgaard (30e), l'Angleterre a égalisé via un but contre son camp de Simon Kjaer (39e). En prolongations, Harry Kane s'y est repris à deux fois pour transformer un penalty litigieux (104e) et qualifier l'Angleterre pour sa première finale dans un Euro.(Belga)