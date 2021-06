Euro 2020 - L'Autriche se joue de la Macédoine du Nord en ouverture du groupe C

L'Autriche a battu la Macédoine du Nord 3 buts à 1, dimanche, à Bucarest, dans le premier match du groupe C de l'Euro de football. Stefan Lainer (18e), Michael Gregoritsch (78e) et Marko Arnautovic (89e) ont inscrit les buts autrichiens. Goran Pandev (28e) avait provisoirement remis les deux équipes à égalité.Dans ce groupe, les Pays-Bas et l'Ukraine s'affronteront à Amsterdam en soirée (21h00). Vingt-quatre équipes participent à cet Euro joué dans onze pays. Les deux premiers de chacun des six groupes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifient en huitième de finale. (Belga)